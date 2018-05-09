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Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (9 Mayıs Çarşamba )

Meteoroloji Genel Müdürlüğü na ilişkin son tahminleri yayınladı. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan yağış sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini giderek arttırdı. 9 Mayıs Çarşamba hava durumu Türkiye genelinde yağışlı gözükürken, bazı iller sel ve taşkınlara karşı uyarıldı. İşte 9 Mayıs 2018 hava durumu tahminleri...

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa dışında kalan tüm bölgelerimizin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Adana, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Amasya, Hatay kıyıları, Samsun'un iç kesimleri, Çorum'un doğusu ve Tokat'ın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 07:17
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