Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa dışında kalan tüm bölgelerimizin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Adana, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Amasya, Hatay kıyıları, Samsun'un iç kesimleri, Çorum'un doğusu ve Tokat'ın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.