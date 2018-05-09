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'da büyük operasyon

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri 'de sabah saatlerinde sokak satıcılarına yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbulda büyük operasyon

Operasyona Özel Harekat Timleri'nin yanı sıra köpekleri de katıldı. Narkotik polisi saat 05.00'da 'de operasyon yapıldı. Daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel harekat ekipleri ve narkotik köpekleri de katıldı.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 06:30
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