Martı kurtaran

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda pistlerin çevresindeki kuş sürüleri, uçakların iniş ve kalkışı sırasında güvenliğini tehlikeye atabiliyor. Bunun için her ne kadar "Kuşsavar" önlemi alınsa yine de bu konuda kazalar yaşanıyor. Zaman zaman kuşların uçaklara çarpması nedeniyle hayvanlar telef olurken hava taşıtlarında da ciddi hasarlar oluşabiliyor. Ancak en son çarpma olayında ise nadir görülen bir durum yaşandı. Atatürk Havalimanı'nın Florya- Ataköy yönündeki pistine iniş yapan bir uçağa çarpan martı yaralı olarak yere düştü. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri, pist üzerinde yaptığı kontrollerde martının yaşadığını gördü. Görevliler hemen cankurtaran gibi harekete geçti. Yaralı ve uçamayan hayvanı, hemen araçla bulunduğu yerden aldı. Bir kafese koydu. Belediye ekiplerine teslim etti. Onlar da kuşu en yakın veterinere götürdü. Veteriner hekim, kuşu genel muayeneden geçirdi. İç kanaması olup olmadığına baktı. Sonunda yaralı bacağını sardı. Martının önümüzdeki günlerde doğaya salınacağı açıklandı.
Cevdet ÖZDEMİR
Cevdet ÖZDEMİR
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