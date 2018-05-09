Dolap çevirdiler

Adana polisi, Kozan'da 3 evde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı ihbarını aldı. Sivil polisler, seyyar satıcı ve turist kılığında şüphelilerin yaşadığı Yarımoğlu Mahallesi'nde araştırma yaptı. Şüphelilerin polis baskınlarına karşı, tarihi Kozan Kalesi'nde nöbet tutup çevreyi gözetlediği saptandı. Fuhuş çetesinin, Gürcistan uyruklu kadınları evlenme vaadiyle kandırıp evlere kapattığı ve pitbull cinsi köpeklerle korkutarak kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı. Ekipler 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düğmesine bastı. Evlerden birinde bulunan Olesa V., polisin geldiğini görünce elbise dolabına saklandı. Kapıyı çilingir yardımıyla açan polis, Olesa V.'yi dolaptan çıkardı. Operasyonda Olesa V.'nin de aralarında bulduğu 6'sı Gürcistan uyruklu 8 kadın ile bu kişilere fuhuş yaptıran 18 kişi gözaltına alındı. Akraba olan çete üyerinin, 80 yıldır, dededen toruna kadınlara fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yolla milyonlarca lira gelir elde ettikleri saptandı. Gürcistan uyruklu 6 kadın, ülkelerine gönderilirken, 18 kişilik fuhuş çetesi, 'Hürriyeti yoksun kılmak, zorla fuhuş yaptırmak' suçlarından tutuklandı.
Fuhuş çetesinin zorla alıkoyduğu Gürcü kadın, saklandığı dolapta yakalandı.
Fuhuş yaptırılan kadınların pitbull cinsi köpeklerle korkutulduğu belirlendi.
Ziya RAMOĞLU
Fuhuş çetesinin zorla alıkoyduğu Gürcü kadın, saklandığı dolapta yakalandı.
Fuhuş yaptırılan kadınların pitbull cinsi köpeklerle korkutulduğu belirlendi.
Ziya RAMOĞLU
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