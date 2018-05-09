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Dolap çevirdiler

Suç şebekesi, cinsi köpeklerle korkuttukları kadınlara zorla yaptırdı. Polis operasyon düğmesine bastı. Kurtarılan 8 kişiden biri, elbise dolabından çıktı. 18 kişilik çete ise tutuklandı

Dolap çevirdiler
Adana polisi, Kozan'da 3 evde yabancı uyruklu kadınlara yaptırıldığı ihbarını aldı. Sivil polisler, seyyar satıcı ve turist kılığında şüphelilerin yaşadığı Yarımoğlu Mahallesi'nde araştırma yaptı. Şüphelilerin polis baskınlarına karşı, tarihi Kozan Kalesi'nde nöbet tutup çevreyi gözetlediği saptandı. Fuhuş çetesinin, uyruklu kadınları evlenme vaadiyle kandırıp evlere kapattığı ve cinsi köpeklerle korkutarak kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı. Ekipler 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düğmesine bastı. Evlerden birinde bulunan Olesa V., polisin geldiğini görünce elbise dolabına saklandı. Kapıyı çilingir yardımıyla açan polis, Olesa V.'yi dolaptan çıkardı. Operasyonda Olesa V.'nin de aralarında bulduğu 6'sı Gürcistan uyruklu 8 kadın ile bu kişilere fuhuş yaptıran 18 kişi gözaltına alındı. Akraba olan çete üyerinin, 80 yıldır, dededen toruna kadınlara fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yolla milyonlarca lira gelir elde ettikleri saptandı. Gürcistan uyruklu 6 kadın, ülkelerine gönderilirken, 18 kişilik fuhuş çetesi, 'Hürriyeti yoksun kılmak, zorla fuhuş yaptırmak' suçlarından tutuklandı.



Fuhuş çetesinin zorla alıkoyduğu Gürcü kadın, saklandığı dolapta yakalandı.



Fuhuş yaptırılan kadınların pitbull cinsi köpeklerle korkutulduğu belirlendi.

Ziya RAMOĞLU
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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