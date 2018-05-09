Altın vuruş!

İstanbul Bahçelievler'de 4 şüpheli, dün sabah Kuyumcukent'ten çıkan kurye aracını, lüks otomobille takibe aldı. Gaspçılar, bir süre sonra aracın önünü kesip, içindeki 2 kişiye silahla tehditler yağdırdı. 2 kişiyi etkisiz hale getiren gaspçılar, araçta bulunan 1 milyon 200 bin lirayı çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, hırsızları yakalamak için düğmeye bastı. Lüks araçlarıyla karayoluna çıkan gaspçılar, yol kontrolü yapan polis ekiplerine ateş açtı. 4 gaspçı bir elektronik marketin önünde aracı bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis, yolu trafiğe kapatarak kurye aracı ve gaspçıların bırakıp kaçtığı araçta incelemeler yaptı. Kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürürken, gaspçıların para dolu çantayla kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
( Böyle kaçtılar )
( Böyle kaçtılar )
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