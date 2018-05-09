;
Yol Durumu
  1. Dışişleri'nden Trump'ın kararına ilk tepki!
  2. Dolap çevirdiler

Altın vuruş!

Kuyumcu kuryesinin önünü kesen lar, araçtaki 1 milyon 200 bin TL’yi çalarak kayıplara karıştı. 4 şüphelinin anı güvenlik kameralarına yansıdı

Altın vuruş!
İstanbul Bahçelievler'de 4 şüpheli, dün sabah Kuyumcukent'ten çıkan kurye aracını, lüks otomobille takibe aldı. lar, bir süre sonra aracın önünü kesip, içindeki 2 kişiye silahla tehditler yağdırdı. 2 kişiyi etkisiz hale getiren gaspçılar, araçta bulunan 1 milyon 200 bin lirayı çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, hırsızları yakalamak için düğmeye bastı. Lüks araçlarıyla karayoluna çıkan gaspçılar, yol kontrolü yapan polis ekiplerine ateş açtı. 4 gaspçı bir elektronik marketin önünde aracı bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis, yolu trafiğe kapatarak kurye aracı ve gaspçıların bırakıp kaçtığı araçta incelemeler yaptı. Kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürürken, gaspçıların para dolu çantayla anları güvenlik kameralarına yansıdı.



( Böyle kaçtılar )
Etiketler: , , , ,
  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar