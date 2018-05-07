Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Havaalanında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanan Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

Yayınladığı mesajda Türkiye ve Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Vucic şu sözlere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları, enerjisi ve arzusuyla bugün Türkiye ilişkilerimiz çok iyi. Sürekli olarak yatırımcılara Sırbistan'a yatırım yapmaya çağırdığı Erdoğan'a çok teşekkür ederim.

Sayısal olarak küçük bir milletin başkanı olarak, burada büyük bir itibara sahibiz. Başkan Erdoğan'ın havaalanında karşıladığı Rusya Devlet Başkanı Putin değildi. Erdoğan'a minnettarım." dedi.

Ayrıca bu sabah saatlerinde Ankara'da bir ropörtaj veren Vucic, Türkiye'nin büyük bir güç olduğunu, Kosova'nın bağımsızlığını tanıdığını, bu tavrı değiştirmenin imkansız olduğunu ancak Türkiye'nin Sırbistan'ın istediği gibi Balkanlar'da barış v istikrar istediğine ikna olduğunu söyledi.