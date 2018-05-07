Erdoğan'dan BM'ye reform çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri Töreni ve "Kudüs'ün Son Yüzyılı" Belgeseli Galası'nda açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, "Yeniden bir Birleşmiş Milletler yapısını kurmak zorundayız. Tabii bu beş ülkenin hoşuna gitmediği gibi diğer devletler de bunlardan korkuyor. Ama bizim kimseden korkumuz yok. Biz Yaradan'a ve milletimize bağlıyız. Son nefesimize kadar bunu savunacağız. " ifadelerini kullandı

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Filistin ve Kudüs meselesi, sadece bir milletin, bir coğrafyanın, bir şehrin davası değildir. Maruz kaldıkları zulümler, katliamlar, haksızlıklar sebebiyle Filistinlililer, dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür. Kudüs ise insanlığın ortak değerler etrafından toplanabilme idealinin sembolüdür.

BM'NİN REFORME EDİLMESİ ŞARTTIR

İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız. Biz bunları iyi tanıyoruz. İkili görüşmelerde onların bize söylediklerini unutmamız mümkün değil. Bunlardan ne insani ne vicdani asla böyle bir karakter yok. Uluslararası toplumun görevi barışı temin etmek olan riyakarlığı tahammül edilemez boyuta ulaşmıştır. BM'nin reforme edilmesi şarttır. BM'yi reforme etmek suretiyle yeniden BM yapısını ortaya çıkarmak gerekiyor. Doğru neyse bunu son nefesimizi verene kadar savunacağız.

BU İMTİHANDAN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKABİLİRSEK GELECEĞE UMUTLA BAKABİLİRİZ

İnsanlığın geleceğini, Filistin ve Kudüs meselesinde verdiği imtihanda elde edeceği netice belirleyecektir, bunda hiç şüphe yok. Şayet bu imtihandan alnımızın akıyla çıkabilirsek, insanlık olarak geleceğimize güvenle ve umutla bakabiliriz. Tam tersi olursa o zaman hakların, özgürlüklerin, ahlaki ve vicdanı tüm ölçülerin ortada olmadığı veya ortadan kalktığı, zulmün hakim olduğu karanlık bir gelecek bizi bekliyor olabilir.

SOKAKTA FANATİKLERİN TACİZİNE UĞRAYAN FİLİSTİNLİ ÇOCUK KENDİSİNE NASIL BİR GELECEK TAHAYYÜL EDEBİLİR?

Filistin'de özellikle Kudüs'te yaşananlar zalimlerin zulümlerini meşrulaştırma hatta kurumsallaştırma çabasından başka bir şey değildir. İsrail yönetiminin yakın zamanda kendi topraklarına sahip çıkmaktan başka hiçbir suçları olmayan Filistinlilere karşı uyguladığı şiddet, zalimlerin cüretinin her geçen gün arttığını gösteriyor. Bu saldırılarda onlarca şehit ve binlerce yaralı veren Filistinlilerin yaşadıkları karşısında uluslararası toplumun sergilediği kayıtsızlık hiçbir halkın hiçbir bireyin güvende olamayacağı bir geleceğin işaretidir. Filistin davası kadınlarımızın da omuz vermesiyle yükselecek ve zafere ulaşacaktır. Filistinli kadınlar ve çocuklar İsrail yönetimini zulmüne en çok maruz kalanların başında geliyor. Filistinli çocukların önemli bir bölümü mülteci kamplarında hayatlarını sürdürüyor. Vatanlarında kalmayı başaranlar ise adımını attığı her yerde ayrımcılığa maruz kalıyor. Sokakta fanatiklerin tacizine uğrayan Filistinli çocuk kendisine nasıl bir gelecek tahayyül edebilir? İnsanlığın tamamına hizmet edecek bir uluslararası güvenlik mimarisi kurulana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz.

BUNLAR NEREDE ELMAS, PETROL VARSA ORADALAR

Peki ekonomik, siyasi ve askeri güç dendiğinde birbirleriyle yarışan bizim iki katımız, beş katımız, on katımız büyüklüğündeki devletler niye insani yardım dendiğinde gerimize düşüyor dersiniz? Çünkü tamamen bir vicdan, ahlak işi olan insani yardım para getirmez, petrol getirmez, altın getirmez, siyasi güç getirmez. Bunlar nerede elmas varsa, nerede altın varsa nerede kendileri için petrol varsa oradalar.

KİMİ ALDATIYORSUNUZ

2 bin TIR kargo uçağıyla silah geliyor. Bunlar gelse gelse Türkiye'ye karşı geliyor. Sınırda Türkiye var başka bir şey yok. 20 tane üs var Amerika'nın. Savaş bitince biz silahların hepsini alıp gideceğiz. Kimi aldatıyorsunuz? Irak'ta gördük. Irak'ta siz hiçbir silahı almadınız biz o silahların bir kısmını PKK'lıların elinden topladık.

ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE

Bir İsrail seyahatim oldu zaten bir kere gittim o zaman Şaron Başbakan Filistin tarafına geçeceğiz bize bayağı çile çektirdiler. Arabayı aradılar yarım saat 45 dakika oyaladılar. İkili görüşmede enteresan bir şey anlattı Şaron. Hayatta en çok zevk aldığım şey Filisitinleri öldürürken tank üstündeki görevimdi. Bu insanların karakteri bu. Ne oldu sonra? Kaç yıl değil mi? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bu iş böyle. Adil olacaksın dürüst olacaksın.