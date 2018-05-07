Türk savunma sanayisinin lider zırhlı araç üreticilerinden BMC, AMAZON 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı insansız olarak uzaktan kumandayla görev yapabilecek. BMC Türk Silahlı Kuvvetlerinin en kapsamlı faaliyetlerinden olan Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda (EFES-2018) 12 aracını sergiliyor.
Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde icra edilen tatbikat, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde yapılıyor.
İşte insansız Amazon 4x4
Etiketler: Türkiye , zırhlı araç , Amazon , UZAKTAN KUMANDA , patlayıcı , BMC
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