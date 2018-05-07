;
Yol Durumu
  1. AK Parti'den Fransa'ya sert tepki

İşte insansız 4x4


Türk savunma sanayisinin lider üreticilerinden , 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı insansız olarak yla görev yapabilecek. BMC Türk Silahlı Kuvvetlerinin en kapsamlı faaliyetlerinden olan Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda (EFES-2018) 12 aracını sergiliyor.

Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde icra edilen tatbikat, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde yapılıyor.

Etiketler: , , , , ,
  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 17:24
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar