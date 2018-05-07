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Boğaz'daki yoğun sis nedeniyle 'nın tüm vapur seferleri iptal edildi

'nda etkili olan sis nedeniyle 'nın tüm vapur seferleri iptal edildi.

İstanbulda ulaşıma sis engeli

'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle tüm vapur seferlerini iptal etti.

Şehir Hatları AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, tüm vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirildi.

Deniz Otobüsleri AŞ'nin () seferlerinde ise iptal bulunmadığı öğrenildi.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 18:22
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