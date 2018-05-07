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ABD'nin '' yalanı elinde patladı!

Zeytin Dalı Harekatı sonrası 140 bin Afrinlinin geri dönemediği iddia eden ABD'ye 'den çok sert tepki gelmişti. ABD'nin Türkiye'ye atmaya çalıştığı iftira ortaya çıktı. Teröristlerden temizlenen kente girişi terör örgütü 'nin engellediği ortaya çıktı.

ABDnin Türkiye yalanı elinde patladı!
BD yönetiminin Afrin'le ilgili yaptığı skandal açıklamaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sonrası "140 bin Afrinlinin geri dönemediği ve durumun kaygı verici olduğunu" savunan ABD'li Sözcüsü Heather Nauert'in açıklamalarına tepki yağıyor.



AFRİN NORMALLEŞİYOR
Geçtiğimiz gün Yeni Şafak'a konuşan Afrin Kurtuluş Konseyi Üyesi Eyup Ahmet, ABD'nin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını kaydetmiş "Afrin'de normalleşme süreci devam ediyor. Örgütle ilişkisi olmayan ve herhangi bir suça karışmamış her Afrinli evine dönebilir. TSK ve ÖSO gereken yardımı yapıyor" demişti. 'nın Afrin'den zorla çıkardığı siviller kimsenin umurunda olmadığı belirten yetkili "Onlar kendi politik menfaatleri ve destekledikleri terör unsurlarını önceleyen tutum içerisinde" diye konuşmuştu.



ASIL YOLLARI KESEN PKK'NIN KENDİSİ
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından bölgeden ABD'yi yalanlayan fotoğraflar gelmeye başladı. Zeytin Dalı operasyonu ile teröristlerden temizlenen Afrin'e geri dönmek isteyen sivil halkın tarafından engellendiği ortaya çıktı. Suriye'de Afrin'e giden yollar üzerinde kurulu terör örgütü YPG'ye ait kontrol noktalarında sivillerin gidişine izin verilmediği belirtildi.


TÜRKİYE, PKK'NIN AFRİN'E GİRİŞLERİ ENGELLEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
ABD'nin 'ye atmaya çalıştığı çirkin iftiraya Türkiye'den çok sert tepki gelmişti. Dışişleri Bakanlığı, Afrin için her adımın atıldığını ve halkın Afrin'e dönüşünün PKK/PYD tarafından engellendiğini açıklamıştı.


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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 11:55
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