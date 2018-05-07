15 milyon TL’lik bahis operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan 15 milyon TL suç gelirine el koyduğu bildirildi.



YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİ BÜYÜK KISMI İNTERNET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerinin büyük kısmının internet üzerinden erişim sağlanan web siteleri üzerinden sanal ortamda gerçekleştiğini tespit etti.



630 SORUŞTURMANIN 10'UNDA 15 MİLYON TL SUÇ GELİRİNE EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; MASAK tarafından gönderilen örgüt kapsamında yasa dışı bahis dosyasıyla ilgili olarak yaklaşık 630 soruşturma dosyasından sadece ilk 10 adet dosyada yapılan inceleme sonucunda yaklaşık 15 milyon TL suç gelirine el koyduğu ve 10 kişinin de şüpheli olduğu bildirildi.



BAHİS ÇETESİNDE YER ALAN ŞÜPHELİLER ÇOK SAYIDA HESAP AÇTIRMIŞ

Adli kaynaklar; 10 dosya yönünden el konulan 15 milyon TL'nin çok daha fazla miktarda olmasının kuvvetle muhtemelen olduğunu, bir şüphelinin bahis faaliyeti kapsamında el konulan hesabından daha fazla sayıda hesap açtırdığının alınan ifadesinden anlaşıldığını ifade ettiler.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, şüphelinin el konulmayan suç amacıyla açtırılan diğer hesaplarına da el konulması amacıyla mahkemeden ivedi olarak el koyma kararı aldığı ve daha fazla miktarda suç gelirinin ele geçirilmesinin sağlanacağı ifade ediliyor.



MASAK tarafından doğrudan gönderilen yaklaşık 630 adet soruşturma dosyasında el konulan para miktarının onlarca milyon TL'ye ulaşacağı ifade ediliyor.



İLLEGAL BAHİS SİTESİ NASIL KURULUYOR?

İllegal bahis sitesinin kurulabilmesi için ilk olarak canlı bahis oynatılabilmesine sağlayan bir sistem satın alınıyor ve bu sistem internet üzerinden erişim sağlayan web sitesine yüklenerek yasadışı bahis faaliyetine başlanıyor. Sonraki süreçte yasadışı bahis sitesini kuran kişi bir organizasyon oluşturuyor ve sitenin 'canlı destek sisteminden, para araçlarının hesaplarında toplanan paraları nakit şekilde toplayarak kendisine getirecek kişilere kadar' bu sitenin büyüklüğüne göre de 10-60 kişiye kadar kişi çalışıyor.



Bu yasa dışı faaliyet için kurulan çok sayıda aracı hesabın sürekli olarak değiştirildiği, bu hesaplarda biriken bahis paralarının organizasyondaki şahıslar tarafından nakit olarak çekildiği ve bu aşamadan sonra paranın kayıtlı ve bankacılık sistemi üzerinden takibinin mümkün olmadığı ifade ediliyor.



MASAK, BAHİS ÇETELERİNİN NASIL ÇALIŞTIĞI TESPİT ETTİ

MASAK; yasa dışı bahis suçu faaliyetlerinde banka hesaplarının kullanımına yönelik şu sonuçlara ulaştı:



- İllegal bahis organizatörleri, bahis paralarının toplanabilmesi için kendi hesaplarını kullanmamaktadır. Bu amaçla üçüncü kişilerin hesapları kullanılmaktadır.

- Hesapları kullanılan üçüncü kişiler düzenli aralıklarla sık sık değiştirilmektedir.

- İllegal bahis faaliyetlerinde bahse para yatırılmasında aracılık için kullanılan bu hesaplara genellikle 'Birçok farklı şehirdeki birçok farklı kişi' tarafından; ATM'den para yatırma, internet bankacılığı, mobil bankacılık gibi yüz yüze olmayan yönetmeler ile para transferi gelmektedir.

- Benzer şekilde bu hesaplardan da illegal bahis faaliyeti sonucu para kazanan birçok farklı şehirdeki birçok farklı kişinin hesabına para transferi yapılmaktadır.

- İllegal bahis faaliyetlerinde aracılık yapan üçüncü kişilerin hesaplarında biriken tutarlar bazen üst hesaplara aktarılmakla beraber genellikle nakit olarak çekilmektedir.



HESAPLARI KULLANILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER KİM?

- Hesapları kullanılan üçüncü kişilerin büyük kısmının gençler ve 30 yaş civarındadır.

- Bu üçüncü kişiler vergi mükellefiyet kaydı bulunmayan yada potansiyel mükellef kaydı bulunan (Ev hanımı, öğrenci ve asgari ücretli) kişiler olduğu

- Sigorta kaydı bulunmayan veya geçmişte kaydı olsa da hali hazırda sigortalı olarak çalışmayan yada halen sigortalı olarak çalışsa da genellikle çok düşük ücretlerle çalışanlardan olduğu gözlenmektedir.



ASIL ORGANİZATÖRLER VE BUNLAR ARASINDAKİ İRTİBATI SAĞLAYANLARIN HEP FARKLI KİŞİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; sanal ortamda işlenen yasadışı bahis suçunun bir organizasyon ile örgütlü bir şekilde işlenebildiğini, para toplanması için kullanılan hesapların sahipleri ile bu hesapları yasadışı faaliyetleri için paravan olarak kullanan asıl organizatörler ve bunlar arasındaki irtibatı sağlayanların hep farklı kişilerin olduğunu tespit etti.



Başsavcılığın; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde yasadışı bahis faaliyetinde bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara hız verdiği ve bu çalışmaların sonucunda genellikle ATM önlerinde bulunan örgüt mensuplarının deşifre edilip yakalandığı bildirildi.

KENAN KIRAN/SABAH