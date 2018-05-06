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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı Türklerle Saraybosna'da buluşacak

Cumhurbaşkanı yurt dışı mitingini Saraybosna'da yapacak. 20 Mayıs'ta düzenlenecek olan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin 6. olağan Genel Kurul toplantısı'na katılacak olan Erdoğan, 12 bin oturma kapasiteli olan 'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı Türklerle Saraybosnada buluşacak

Cumhurbaşkanı 'ın da katılımıyla gerçekleşecek Genel Kurul Toplantısı 20 Mayıs'ta 12 bin oturma kapasitesi bulunun J.A.Samaranch 'da yapılacak.

2004 yılında kurulan ve o tarihten itibaren Avrupa Türklere ve Avrupa'da lobi faaliyetlerinde bulunarak ülkeler arasında köprü vazifesi gören Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin 6. Olan Genel Kurul toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya getirerek tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

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  • 06 Mayıs 2018, Pazar 14:57
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