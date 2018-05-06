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1915 Köprüsü'nün açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Adı, ayak açıklığı, kule yüksekliği farklı simgeleri temsil eden 1915 Köprüsü, 2022'de hizmete açılacak." dedi.

1915 Çanakkale Köprüsünün açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine 1915 Köprüsü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Arslan, köprünün kuleleri arasındaki ayak açıklığının özellikle 2023 metre olarak belirlendiğini, bunun da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü sembolize ettiğini aktardı.

Köprünün bir diğer simgesini ise kule yüksekliklerinin 318 metre olmasının oluşturduğunu anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"2022'DE HİZMETE AÇILACAK"
"Üçüncü ayın 18'i, bu da bir simge. Bu simgeyi pekiştirmek adına geçen sene 'ta köprünün temelini attık. Bu sene 18 Mart'ta köprünün kule ayaklarının oturtulacağı kazıkları çakmaya başladık. Hem de kule ayaklarının oturacağı keson beton blokların inşaatını, sayın Cumhurbaşkanımızınkatıldığı törenle fiilen başlattık."

Arslan, köprünün gelecek yıldan itibaren fiilen kurulmaya başlanacağına işaret ederek, "Köprünün yapım sözleşmesinde bitiş tarihi 2023 görülüyor ise de yaklaşık 1,5 yıl önce bitireceğiz. Adı, ayak açıklığı, kule yüksekliği farklı simgeleri temsil eden , 18 Mart 2022'de hizmete açılacak." ifadelerini kullandı.

Uluslararası bir koridorun tamamlayıcısı konumunda bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden, tüm Türkiye'nin hatta Avrupa'dan gelip, ülkenin batısına giden sürücülerin yararlanacağını vurguladı.

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  • 06 Mayıs 2018, Pazar 14:23
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