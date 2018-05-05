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'den 'ya uyarı! Ankara

genelinde saat 20.00'ye kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden o ilimize sel uyarısı
Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 20.00'ye kadar güney kesimlerinden başlayarak genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yerel olacak kuvvetli yağışın sebep olacağı ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 17:27
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