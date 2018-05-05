Bakan Albayrak oğlu ile bilek güreşi yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Gençlik Festivali'ne katıldı. Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 2 Mayıs'ta başlayan ve yarın sona erecek İstanbul Gençlik Festivali'ne; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, oğlu Ahmet Akif Albayrak, İstanbul Gençlik Festivali Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan ile çok sayıda öğrenci katıldı.

BİLEK GÜREŞİ YAPTILAR

Bakan Albayrak, oğlu Ahmet Akif ile fuar alanlarında çeşitli etkinliklere katıldı.







Bisiklet pedalı çevirerek elektrik enerjisi elde etmek için kıyasıya yarışan Bakan Berat Albayrak ve oğlu Ahmet Akif'in bilek güreşi, renkli anlara sahne oldu.



