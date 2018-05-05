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  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri fitne kaynatıyor

, oğlu ile yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 'ne katıldı. Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 2 Mayıs'ta başlayan ve yarın sona erecek İstanbul Gençlik Festivali'nde; ve oğlu Albayrak yaptı.

Bakan Albayrak oğlu ile bilek güreşi yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 'ne katıldı. Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 2 Mayıs'ta başlayan ve yarın sona erecek İstanbul Gençlik Festivali'ne; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, oğlu Albayrak, İstanbul Gençlik Festivali Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan ile çok sayıda öğrenci katıldı.

BİLEK GÜREŞİ YAPTILAR
, oğlu Ahmet Akif ile fuar alanlarında çeşitli etkinliklere katıldı.



Bisiklet pedalı çevirerek elektrik enerjisi elde etmek için kıyasıya yarışan Bakan Berat Albayrak ve oğlu Ahmet Akif'in , renkli anlara sahne oldu.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 16:31
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