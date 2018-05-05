



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hava hücum harekatı gerçekleştirecek komando ve piyade birliklerinin harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.

Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu tarafından yapılan özel çalışma kapsamında 105 milimetrelik obüs sistemi yeniden geliştirildi. Çalışmalar sonucunda silah sisteminin parçaları değiştirildi, özel malzemeler kullanılarak daha da hafifletildi. Uzun süren çalışmaların ardından 105 milimetre Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs Sistemi "Boran" üretildi.