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İşte 'nın yeni silahı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin () lojistik ve taktik manevra kabiliyetini büyük ölçüde artıracak yeni bir silah sisteminin üretildiğini açıkladı. Milli imkanlarla üretilen 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs sistemi ""ın test atışları başarıyla yapıldı. Hafifletilmiş yapısı sayesinde helikopterle harekat bölgesine taşınabilme özelliğine sahip silah sisteminin ine yıl sonu itibarıyla başlanması planlanıyor.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hava hücum harekatı gerçekleştirecek komando ve piyade birliklerinin harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.

Makina ve Kimya Endüstrisi () Kurumu tarafından yapılan özel çalışma kapsamında 105 milimetrelik obüs sistemi yeniden geliştirildi. Çalışmalar sonucunda silah sisteminin parçaları değiştirildi, özel malzemeler kullanılarak daha da hafifletildi. Uzun süren çalışmaların ardından 105 milimetre Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs Sistemi "" üretildi.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 11:31
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