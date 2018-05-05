İstanbul 6.Olağan İstanbul İl Kongresi 'ne saatler kaldı. 24 Haziran seçim lerine az bir zaman kala AK Parti'nin seçim manifestosunun açıklanacağı kongre öncesi çalışmalar da hız kazanmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın katılımıyla gerçekleşecek kongreye ilişkin bilgiler paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Hızlı bir çalışma sürecindeyiz, salonumuzda çalışmaların bitmesine az kaldı.

Yarın büyük manifestomuzu açıklayacağız. Çok sayıda katılım olacağını düşünüyoruz. Bölge ulaşım açısından da rahat bir bölge. Manifestomuzun İstanbul İl Kongremizde açıklanması bizler için bir onur" açıklamasını yaptı.

AK PARTİLİ YÖNETİCİLER ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

AK Parti'li yöneticiler yarın yapılacak olan 6. Olağan İl Kongresi öncesinde çalışmaları yerinde inceledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bütün dünyaya Cumhurbaşkanımız bir manifesto okuyacak. Yarın burada aziz Türk milletinin hikayesi dile getirilecek" dedi.

AK Parti'nin seçim il kongreleri kapsamında yürüttüğü son kongre 6. Olağan İstanbul İl Kongresi öncesi çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kongre öncesi salon içerisinde ve dışarısında yoğun güvenlik önlemi alındı. Sinan Erdem Spor Kompleksi içerisinin AK Parti ve Türk bayraklarıyla donatıldığı ve büyük bir platformun kurulduğu görüldü.

"HEM CUMHURBAŞKANLIĞI SÜRECİ HEM DE MANİFESTO YARIN BURADAN TÜM DÜNYAYA DUYURULACAK"

Yarın yapılacak kongrede hem cumhurbaşkanlığı sistemi hem de AK Parti'nin manifestosunun açıklanacağını belirten AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Yarın Cumhurbaşkanımız son il kongremizde hem cumhurbaşkanlığı adaylığıyla başlayan yeni süreç ilan edilecek hem de bütün dünyaya Cumhurbaşkanımız bir manifesto okuyacak. Tarihin içerisinden bir nehir gibi akıp gelen varlığımızı, kimliğimizi, cumhuriyetle kurulan AK Parti ile bir diriliş şekliyle devam eden ve bundan sonra da şahlanış ve yükseliş ile devam edecek olan aslında aziz Türk milletinin hikayesi de burada yarın dile getirilecek. Bu bir taraftan da cumhurbaşkanlığı seçimleri içinde aynı zamanda bir bismillah niteliğinde olacak. İnşallah yarın hep birlikte Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye ve dünyaya ne söyleyecek hep beraber dinleyeceğiz" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SALONA GİRMEDEN HAYATINI BİR FİLM HALİNDE GÖRECEĞİZ"

Yarın yapılacak kongreyle ilgili detaylar veren Ünal, "Salon muhteşem, her haliyle çok güzel yarın Cumhurbaşkanımızın hem bir salona girmeden önce hayat hikayesini bir film halinde göreceğiz, ondan sonra da Cumhurbaşkanımız salona gelip manifestoyu tüm dünya ile paylaşacak" şeklinde konuştu.