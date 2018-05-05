Türkiye İş Kurumu , her yıl yüz binlerce kişiyi iş sahibi yapıyor. İŞKUR resmi internet sitesi üzerinde yer alan açık iş ilanlarına göre şu an için en az ilköğretim mezunu 114.958 bin kişiye farklı pozisyonlarda iş imkanı sağlıyor. İşsizliğin arttığı bu dönemlerde İŞKUR, hem binlerce kişiye istihdam sağlayarak, hem de kalifiye eleman yetiştirmek üzere alımlar yapmaktadır. Peki en çok alım yapılan pozisyonlar hangileridir? Başvurular nasıl yapılır? İşte detaylar...

HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?

İŞKUR'un şu anda yayımlamış olduğu ilanlarda toplamda 114 bin 958 işçi ve personel alımı yapılacaktır. Yayımlanan bu ilanlarda ilköğretim mezunu kişilerin başvuru yapabileceği en çok alım yapılan meslek, 26 bin 719 kişi ile beden işçiliği oldu. Sonra sırasıyla temizlik görevlisi, garson, satış danışmanı gibi ilanlar takip etmektedir. Peki hangi pozisyonlar için alım yapılacak? İŞKUR'un resmi sitesine göre;

- Beden İşçisi (Genel) 26.719 kişi,

- Temizlik Görevlisi 4260 kişi,

- Garson 4175 kişi,

- Satış Danışmanı / Uzmanı 4041 kişi,

- Turizm ve Otelcilik Elemanı 2688 kişi,

- Makine Dikiş 2633 kişi,

- Güvenlik Görevlisi 2255 kişi,

- Kasiyer 1988 kişi,

- Elektrikçi Genel 1946 kişi,

- Reyon Görevlisi 1697 kişi,

- Şoför - Yük Taşıma 1542 kişi,

- Ön Muhasebeci 1398 kişi,

- Konfeksiyon İşçisi 817 kişi,

- Sekreter 594 kişi,

- Kamyon Şoförü 392 kişi,

- Muhasebeci 371 kişi alımı yapılacaktır.









BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

İŞKUR'un en az ilkokul mezunu personel alımlarına başvuru yapmak için İŞKUR'un resmi sitesinde bulunan e-şube üzerinden üyelik oluşturarak, şahsınıza ait gerekli bilgileri doldurarak giriş yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'un bölge ve şube müdürlüklerine şahsen giderek, meslek danışmanları yardımıyla açık iş ilanlarına başvuru yapabilirsiniz.



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