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Bakanı Albayrak'tan 'de üçüncü teması

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Elektrik Yatırım Şirketi (SPIC) ve Çin Nükleer Teknik Şirketi () temaslarında ’de yapılması planlanan üçüncü konusu görüşüldü

Enerji Bakanı Albayraktan Çinde üçüncü nükleer santral teması

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, temaslarda bulunmak üzere geldiği 'in başkenti Pekin'de enerji alanında önemli temaslarda bulundu. Albayrak, Pekin programının ilk ayağında Çin Ulusal Enerji İdaresi Direktörü Nur Bekri ile bir araya geldi. 'ın, Nur Bekri ile görüşmesinde, iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliğinin ileriye taşınması konusunda fikir birliğine varıldı.

Görüşmenin ardından Albayrak, Çin Elektrik Yatırım Şirketi'ni (SPIC) ziyaret etti.


​Albayrak burada, SPIC Başkanı Ming Cingping ve Çin Nükleer Teknik Şirketi () Başkanı Wang Fengşue ile bir araya geldi. Albayrak'ın SPIC ve SNPTC temaslarında 'de yapılması planlanan üçüncü konusu görüşüldü. Albayrak'ın bir sonraki durağı ise yine nükleer teknoloji alanında oldu.

BANKA DEVİ ICBC İLE İŞBİRLİĞİ İÇİN GÖRÜŞTÜ
Albayrak, Çin ziyaretinde ayrıca Türkiye'de de faaliyetlerine başlayan dünyanın en büyük bankası ICBC'nin merkezini ziyaret etti. ICBC Başkanı Yi Huimien tarafından karşılanan Albayrak, Türkiye'deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik işbirliği konularını görüştü.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 10:19
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