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Bazı seferleri 7 'a kadar iptal edildi

Üniversiteler arasındaki nedeniyle bazı seferleri iptal edildi

Bazı vapur seferleri 7 Mayısa kadar iptal

İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin açıklamasına göre, üniversiteler arasında yapılacak nedeniyle 5 - 6 'ta Haliç Hattı seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Hattaki seferler 7 Mayıs'ta başlayacak.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 10:02
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