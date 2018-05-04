İlhan Kesici kimdir? Aslen nerelidir ve kaç yaşında?

CHP'li İlhan Kesici CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu duyduğunu ifade etti. Kesici, "Dün akşam itibarıyla Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Bu sabah bu münasebetle kendisini tebrik ettim" demiş Muharrem İnce'nin adaylığını erkenden duyurmuştu. Türkiye'de adı şu sıralar oldukça çok duyulan bir isim. Peki İlhan Kesici kimdir? Aslen nereli? İşte bu sorularıncevabı haberimizde.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin İstanbul Milletvekilliği görevini icra eden İlhan Kesici, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek erken seçimlerde, CHP'den cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiası gündemin merkezine yerleşti. Yine ortaya atılan iddialar doğrultusunda İlhan Kesici'nin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'de cumhurbaşkanı adaylığı için en çok oyu aldığı belirtiliyor. Meydana gelen bu gelişmelerin hemen arkasından kamuoyu tarafından İlhan Kesici'nin kim olduğu, hayatı, eğitimi ve kariyerine ilişkin ayrıntılı bilgilere erişmek üzere araştırmalara tüm hızıyla başlandı. Peki, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi olan İlhan Kesici kimdir? Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye Delegasyonu Üyesi seçilen İlhan Kesici aslen nereli ve kaç yaşındadır? İşte, 23.dönemde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den İstanbul Milletvekilliği görevine getirilen İlhan Kesici'nin detaylı biyografisi...

İLHAN KESİCİ KİMDİR? DETAYLI BİYOGRAFİSİ...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin İstanbul Milletvekilliği görevini yürüten İlhan Kesici, 22 Kasım 1948 tarihinde Sivas ilinin Zara ilçesinde dünyaya geldi. Annesi ev kadını, babası ise perakende ticareti yapan bir tüccar olan İlhan Kesici; ilk, orta ve lise eğitimini Sivas'da bitirdi.1994 yılında Binhan Kesici ile evli olan İlhan Kesici'nin Aslıhan Kesici adında bir kızı bulunmaktadır. İlhan Kesici üniversite eğitimini Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği bölümünden tamamlayarak mezun oldu. Çok iyi İngilizce dil bilgisi bulunan İlhan Kesici, İngiltere'deki Bradford Üniversitesi'nde Proje Planlama Merkezi, Kalkınma ve Altyapı Projeleri eğitimi gördü.

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi olan İlhan Kesici; 1972 ve 1977 yılları arasında da Devlet Demiryolları'nda proje başmühendisliği ile Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye Delegasyonu Üyesi seçilen İlhan Kesici; 1977 ve 1981 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) iktisadi planlama dairesi ulaştırma-haberleşme sektörü uzmanı olarak çalışmasını yürüttü. 23.dönemde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den İstanbul Milletvekilliği görevine getirilen İlhan Kesici, 1981 ve 1984 yılları arasında DPT'de kamu yatırımları daire başkanı seçildi. Diğer yandan 1987 ve 1990 yılları arasında müsteşar müşaviri, 1991 ve 1993 yılları arasında da DPT müsteşarlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliği görevlerini icra etti.

Dış İlişkiler Komisyonu Üyeliği görevinde de bulunan İlhan Kesici siyaset alanında faaliyetlerini yürütmeye başlayarak 1995 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde Anavatan Partisi'nden Bursa milletvekili olarak seçildi. Tarihler 22 Mayıs 2007'yi gösterdiğinde ise, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılım gösterdi.

Aynı yıl içerisinde yapılan seçimlerde de CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 28 Eylül 2010 tarihinde de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) istifa etti. Ancak 2015 tarihinde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılım sağlayan İlhan Kesici, aynı sene içerisinde yapılan Türkiye genel seçimlerinde yeniden İstanbul milletvekili seçildi.