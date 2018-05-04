Diriliş Ertuğrul Halime Hatun tarihte nasıl öldü? Halime Hatun kimdir ve ölümü nasıl oldu?

Halime Hatun'un ölümü, tarihi detayları merak eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Ertuğrul Gazi'nin eşi ve Kayı Boyu'ndan çıkarak Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'nin de annesi olan Halime Hatun, ölümü ile son günlerin gündeminde yer almaya başladı. Ölümünün ardından Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi içerisine gömülen tarihe yön veren isim, üç evlat dünyaya getirmiştir. Peki, Halime Hatun kimdir ve ölümü nasıl gerçekleşmiştir? İşte, merak edilen konunun detayları

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve senaryosu tarihe göre işleyen Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölümü izleyiciyi şok etti. Peki Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'yi doğurduktan sonra ölen kimdir? Özellikle gerçek tarihte hayatı büyük merak konusu olan Halime Hatun aslında nasıl ölmüştür. İşte izleyiciye duygu dolu bir sahne yaşatacak olan Diriliş Ertuğul'da Halime Hatun'un ölümü ve asıl mezarı...

HALİME HATUN KİMDİR? TARİHTE NASIL ÖLMÜŞTÜR?

Osmanlı Beyliği'ni kuran Osman Bey'in annesi ve Ertuğrul Gazi'nin eşi konumunda bulunan Halime Hatun hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da 1281 tarihinde hayatını kaybettiği bilinmektedir. Ölümüne kadar Ertuğrul Gazi'nin yanından bir an olsun ayrılmayan ve ona Savcı Bey, Gündüz Alp ve Osman Gazi adında üç evlat veren hatundur. Ertuğrul Gazi ve Halime hatun bugün aynı türbede yan yana yatmaktalar. Bilecik ili Söğüt ilçesinde yer almaktadır türbeleri. Bursa Eskişehir yolu üzerinden ulaşım sağlanabilir türbelerine.

Ertuğrul Gazi Türbesi, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Selçuklu Uçbeyi Ertuğrul Gazi'nin Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde bulunan türbesidir. 13. yüzyıl sonlarında inşa edilen yapının yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İlk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar olarak yaptırılmış, daha sonra I. Mehmet Çelebitarafından türbe haline getirilmiştir. Sultan III. Mustafa zamanında 1757'de yeniden yapılırcasına onarılmış ve ilk yapılışta ki hali değişmiştir. 1886 yılında II. Abdülhamit tarafından yeniden onartılmış ve yanına çeşme eklenmiştir. Ertuğrul Gazi Türbesi altıgen planlı, üzeri kubbe örtülü olup, dikdörtgen bir girişten sonra içeriye ulaşılmaktadır. Bu girişin yanlarında ikişer pencere bulunmaktadır. Türbenin duvarları bir sıra taş ve iki sıra tuğladan örülmüştür. Sandukanın bulunduğu türbenin içindeki batı ve güneydoğu duvarlarına dikdörtgen pencereler açılmıştır.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR? VEDA AÇIKLAMASI

Bugün aldığım ve eminim almaya devam edeceğim sayısız sevgi dolu mesaja bir cevap niteliğinde duygularımı sizinle paylaşmak istiyorum. Dört senemi dolu dolu geçirdiğim her sahnesini çok severek ve çok büyük bir istekle oynadığım Halime Sultan karakterine, yeni sezon hikayesinin değiştirilecek olması sebebiyle son verdik. Beni böylesine sevdiğiniz ve sahiplendiğiniz için, en başından bugüne kadar ailenizden, evinizden biri gibi gördüğünüz için size minnettarım.

Sevgili yapımcı ve senaristimiz Mehmet Bozdağ ve yönetmenimiz Metin Günay'a teşekkür ederim.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde, Halime Hatun karakterini oynayan Esra Bilgiç moda tasarımı ile ilgileniyor.

14 Ekim 1992 Ankara doğumlu Esra Bilgiç Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu olmasının yanı sıra Bilkent Üniversitesi Uluslarası İlişkiler Bölümününü tamamlamıştır. Oyunculuğa yeni adım atan Esra Bilgiç aslen Ankara'lıdır. 2017 yılında futbolcu Gökhan Töre ile evlenmiştir.