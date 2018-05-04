Holding patronu böyle kaçtı

Kalegaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer, 21 Mart'ta silahlı saldırıda can verdi. Polis, cinayetin planlayıcısı ve azmettiricisi olarakbulmak için belirlediği adrese baskın yaptı. Ancak 6 saat önce kaçtığı öğrenildi. Holding patronunun kaçış anı ise görüntülendi. Yasadışı yollarla Yunan adalarına kaçtığı iddia edildi.