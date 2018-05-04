Holding patronu böyle kaçtı

Ankara'da Kalegaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan, 21 Mart'ta silahlı saldırıda can verdi. Polis, cinayetin planlayıcısı ve azmettiricisi olarak Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD üyesi ve TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu'yu bulmak için belirlediği adrese baskın yaptı. Ancak 6 saat önce kaçtığı öğrenildi. Holding patronunun kaçış anı ise görüntülendi. Yasadışı yollarla Yunan adalarına kaçtığı iddia edildi.
Kadooğlu, (sağda) elinde çantayla firar etti.
Kadooğlu, (sağda) elinde çantayla firar etti.
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