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'nin adayını da bilmiyordu!

'nin cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından 'nun önceki günlerde yaptığı cumhurbaşkanı adayı tarifini akıllara getirdi. İnce'nin bu tarife uymaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları "Demek ki Kılıçdaroğlu da CHP'nin adayını bilmiyormuş" yorumunu yaptı

CHPnin adayını Kılıçdaroğlu da bilmiyordu!
Genel Başkanı Kemal 24 Haziran lerinde CHP'nin kimi aday göstereceği sorularına ilişkin, "Maliye bilen, bir başarı hikayesi olan, tarafsız cumhurbaşkanı adayı olacak" demişti. Ancak bugün CHP'nin adayı olan 'nin bu tarife pek uymaması "Demmek ki Kılıçdaroğlu da CHP'nin adayını bilmiyormuş" yorumlarına sebep oldu.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN SAYDIĞI ÖZELLİKLER
Adayın ismi netleşmeden önce Kılıçdaroğlu seçilecek adayla ilgili "CHP'li olmayabilir"diyerek "Siyasal kimliğiyle aday oluyorsa sizi kucaklayamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Hatta Kılıçdaroğlu, bir adım daha ileri giderek CHP'nin adayıyla ilgili üç özellik saymıştı. Ancak bu özellikler Muharrem İnce'ye pek uymuyor. Kılıçdaroğlu'nun istediği özellikler "Maliye bilen, ekonomiye hakim, kavgacı olmayan, bir başarı hikayesi olan aday"

TEK BAŞARI HİKAYESİ YALOVA SEÇİMLERİ
​Oysa Muharrem İnce'nin tek başarı hikayesi seçimini kazanması, ekonomiyle ilgili ise herhangi bir birikimi yok. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun aklındaki aday profiline uymadı.

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 11:04
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