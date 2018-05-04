CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin kimi aday göstereceği sorularına ilişkin, "Maliye bilen, bir başarı hikayesi olan, tarafsız cumhurbaşkanı adayı olacak" demişti. Ancak bugün CHP'nin adayı olan Muharrem İnce'nin bu tarife pek uymaması "Demmek ki Kılıçdaroğlu da CHP'nin adayını bilmiyormuş" yorumlarına sebep oldu.
İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN SAYDIĞI ÖZELLİKLER
Adayın ismi netleşmeden önce Kılıçdaroğlu seçilecek adayla ilgili "CHP'li olmayabilir"diyerek "Siyasal kimliğiyle aday oluyorsa sizi kucaklayamaz." ifadelerini kullanmıştı.
Hatta Kılıçdaroğlu, bir adım daha ileri giderek CHP'nin adayıyla ilgili üç özellik saymıştı. Ancak bu özellikler Muharrem İnce'ye pek uymuyor. Kılıçdaroğlu'nun istediği özellikler "Maliye bilen, ekonomiye hakim, kavgacı olmayan, bir başarı hikayesi olan aday"
TEK BAŞARI HİKAYESİ YALOVA SEÇİMLERİ
Oysa Muharrem İnce'nin tek başarı hikayesi Yalova seçimini kazanması, ekonomiyle ilgili ise herhangi bir birikimi yok. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun aklındaki aday profiline uymadı.
İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN SAYDIĞI ÖZELLİKLER
Adayın ismi netleşmeden önce Kılıçdaroğlu seçilecek adayla ilgili "CHP'li olmayabilir"diyerek "Siyasal kimliğiyle aday oluyorsa sizi kucaklayamaz." ifadelerini kullanmıştı.
Hatta Kılıçdaroğlu, bir adım daha ileri giderek CHP'nin adayıyla ilgili üç özellik saymıştı. Ancak bu özellikler Muharrem İnce'ye pek uymuyor. Kılıçdaroğlu'nun istediği özellikler "Maliye bilen, ekonomiye hakim, kavgacı olmayan, bir başarı hikayesi olan aday"
TEK BAŞARI HİKAYESİ YALOVA SEÇİMLERİ
Oysa Muharrem İnce'nin tek başarı hikayesi Yalova seçimini kazanması, ekonomiyle ilgili ise herhangi bir birikimi yok. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun aklındaki aday profiline uymadı.
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