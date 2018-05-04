CHP'nin cumhurbaşkanlığı adayı CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisindeki rakibi İnce'yi cumhurbaşkanı adayı göstererek koltuğunu sağlama almış oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, CHP Kurultayı'nda sürekli olarak karşı karşıya gelmiş ve İnce Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirmişti.

2014'te yapılan CHP Kurultayı'nda "Hedefim önce CHP'ye demokrasi getirmek" diyen İnce, Kılıçdaroğlu'nu topa tutmuştu. CHP içerisinde demokrasi olmadığını söyleyen İnce "Siz çıkıp da 'Türkiye'de demokrasi yok, Türkiye'ye demokrasiyi getireceğiz' derseniz size kimse inanmaz. Niye inanmaz. Önce partine bakarlar partine. Senin partinde demokrasi var mı da konuşuyorsun." demişti.

2018 yılının Şubat ayında yapılan kurultayda da bu iki isim karşı karşıya gelmişti. Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Muharrem İnce "İki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkan istifa etsin. Bunu tüzüğe yazacağız." demişti. Bir genel başkan ilk seçimde iktidar olur diyen İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek göstererek Kılıçdaroğlu'nu hedef almış ve "Bakın. Ecevit, Özal, Demirel, Erdoğan... Hepsi ilk seçiminde iktidar oldu. Sen 8 defa denedin bir şey olmadı." sözlerini söylemişti.

CHP'nin 3-5 belediye hariç hiçbir yerde varlık gösteremediğini söyleyen İnce, "CHP'de de tuzu kurular var. Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy (belediyeler) onları aldı mı yetiyor. Erzurum, Şanlıurfa onu ilgilendirmiyor. Sığınmışlar 3, 5 belediyeye. Onların oldu mu yetiyor. Ben memnun değilim. Onun için itaat etmiyorum. Bu partide bir itaat edenler, bir de memnun olmayıp itiraz edenler var. Ben itiraz ediyorum." demişti.

İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "250 SENE DE İKTİDAR OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

CHP'de Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Muharrem İnce, CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu sık sık eleştirmişti. CHP zihniyetini de hedefine alan İnce partisini AK Parti ile kıyaslamış ve şu sözleri söylemişti:

"Adam yüzde 52 almış, 'neden 55 almadım' diye tartışıyor, sen rezil olmuşsun, hezimete uğramışsın, 'bunu tartışırsak AK Parti'nin üstünü kapatırız' diyorsun. Böyle bir kafa olur mu? İktidar olamamanın sebebi bu. Bu soru bir takım yöneticilerinin kafasında varsa yazık, bu kafa iktidar olamaz. Yüzde 52'yi araştırıyor, 'neden 57 değilim, 58 değilim' diye tartışıyor. Sen '14 parti bir araya geldik' diyorsun. 38 almışsın, yenmiş seni. Her seçimde yenmiş seni, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmişte yenmiş, yenmişte yenmiş. Meydan okuyor, 'birinci çıkamazsam istifa ederim, sen edebilir misin?' diyor. Sen böyle bir ortamda yenilgiyi tartışmak yerine, 'gel bunu tartışalım' diyene 'AK Parti'nin içindeki tartışmayı gölgelersin' diyorsun. Yok ya derler adama. Bu ayıp, bu düşüncede olan birisinin iktidar olması mümkün değil, 250 sene de iktidar olması mümkün değil"