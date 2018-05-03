;
Yol Durumu
  1. MBSTS 2018 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM MBSTS 2018 sonuçları ne zaman açıklanır?
  2. AK Parti'nin adayı Erdoğan

'da tramvayda insanlık dersi veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı

’da tramvayda insanlık dersi veren gencin yalınayak olarak yürüdüğü yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaptığı insanlıkla gündem olan gencin, uyruklu olduğu sanılıyor.

Tramvayda insanlık dersi veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı
'da tramvayda yolculuk eden ve ismi henüz bilinmeyen genç, tramvaydaki bir çocuğun ayakkabısının olmadığını fark ederek, ayağındaki ayakkabıyı çıkarıp çocuğa giydirdi. Ayakkabılarını çocuğun ayağına giydiren genç, ayakkabıları bağladıktan sonra yoluna yalınayak devam etti. O anlar tramvaydaki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



Ayakkabılarını küçük çocuğa giydiren ve sergilediği örnek davranışla adeta insanlık dersi veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Gencin Atakum ilçesi İstasyonu'ndan tramvaya biniş anı ile Canik ilçesi Samsunspor İstasyonu'nda tramvaydan inerek yalınayak yoluna devam etmesi SAMULAŞ'ın güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaptığı insanlıkla gündem olan gencin, uyruklu olduğu sanılıyor.






Etiketler: , ,
  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 13:04
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar