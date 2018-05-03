Samsun'da tramvayda yolculuk eden ve ismi henüz bilinmeyen genç, tramvaydaki bir çocuğun ayakkabısının olmadığını fark ederek, ayağındaki ayakkabıyı çıkarıp çocuğa giydirdi. Ayakkabılarını çocuğun ayağına giydiren genç, ayakkabıları bağladıktan sonra yoluna yalınayak devam etti. O anlar tramvaydaki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Ayakkabılarını küçük çocuğa giydiren ve sergilediği örnek davranışla adeta insanlık dersi veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Gencin Atakum ilçesi Mimar Sinan İstasyonu'ndan tramvaya biniş anı ile Canik ilçesi Samsunspor İstasyonu'nda tramvaydan inerek yalınayak yoluna devam etmesi SAMULAŞ'ın güvenlik kameralarına yansıdı.Irak uyruklu olduğu sanılıyor.
Ayakkabılarını küçük çocuğa giydiren ve sergilediği örnek davranışla adeta insanlık dersi veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Gencin Atakum ilçesi Mimar Sinan İstasyonu'ndan tramvaya biniş anı ile Canik ilçesi Samsunspor İstasyonu'nda tramvaydan inerek yalınayak yoluna devam etmesi SAMULAŞ'ın güvenlik kameralarına yansıdı.Irak uyruklu olduğu sanılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.