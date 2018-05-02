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Yol Durumu
  1. Efes 2018 tatbikatına Almanya’nın katılmayacak olması dikkat çekti

'da da alkışlanacak hareket!

'da da yolculuk eden bir genç, ayağında sı bulunmayan bir çocuğa kendi ayakkabılarını çıkarıp verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağlayan genç, yoluna çorapla devam etti.



Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren da yolculuk eden, bir genç, yolcular arasındaki bir çocuğun sız olduğunu fark etti.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 16:38
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