İngilizler'den Akşener'i parlatma operasyonu

Her seçimlerde olduğu gibi Türkiye'nin iç işlerine müdahil olmaya çalışan Batı, bu seçimlerde de yeni algı oyunları ile harekete geçti. İngiliz The Guardian gazetesi İP lideri Meral Akşener'i adeta kendi Cumhurbaşkanı adayları gibi tanıttı, övgülerden yere göğe sığdıramadı...





"DEMİR LEYDİ"

Kareem Shaheen ve Gökçe Saraçoğlu tarafından kaleme alınan yazıda Meral Akşener'in adeta PR çalışması yapıldı. Akşener'in Türkiye'nin kurtarıcısı gibi gösterildiği makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve MHP'yi korkuttuğunu belirtirken, aynı zamanda Akşener'den" Demir Leydi" sıfatıyla bahsetti.

BATININ KAHRAMAN ÇIKARTMA OPERASYONU

Her seçimlerde olduğu gibi bu erken seçimlerde de sandıklara müdahale etmeye çalışan Batı, İngiltere üzerinden adaylarının Meral Akşener olduğunu gösterdi. Tam sayfa yazıda Meral Akşeneri bir kahraman gibi göstermeye çalışan The Guardian, "Ve erkek egemen bir siyasi kültürde başka bir mesajı daha var: "Artık korkma sırası iktidardaki erkeklerde." mesajıyla Meral Akşener'e tam destek veriklerini açıkca beyan ettiler.