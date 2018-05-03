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İngilizler'den Akşener'i parlatma operasyonu

İngiliz gazetesi yaklaşmakta olan ler için İP'in adayı 'e övgüler yağdırdı. The Guardian Akşener için "" sıfatını kullandı.

İngilizlerden Akşeneri parlatma operasyonu

Her lerde olduğu gibi 'nin iç işlerine müdahil olmaya çalışan Batı, bu seçimlerde de yeni algı oyunları ile harekete geçti. İngiliz gazetesi İP lideri 'i adeta kendi Cumhurbaşkanı adayları gibi tanıttı, övgülerden yere göğe sığdıramadı...

"DEMİR LEYDİ"
Kareem Shaheen ve Gökçe Saraçoğlu tarafından kaleme alınan yazıda Meral Akşener'in adeta PR çalışması yapıldı. Akşener'in Türkiye'nin kurtarıcısı gibi gösterildiği makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve MHP'yi korkuttuğunu belirtirken, aynı zamanda Akşener'den" " sıfatıyla bahsetti.

BATININ KAHRAMAN ÇIKARTMA OPERASYONU
Her seçimlerde olduğu gibi bu lerde de sandıklara müdahale etmeye çalışan Batı, üzerinden adaylarının Meral Akşener olduğunu gösterdi. Tam sayfa yazıda Meral Akşeneri bir kahraman gibi göstermeye çalışan The Guardian, "Ve erkek egemen bir siyasi kültürde başka bir mesajı daha var: "Artık korkma sırası iktidardaki erkeklerde." mesajıyla Meral Akşener'e tam destek veriklerini açıkca beyan ettiler.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 13:21
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