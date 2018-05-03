Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsung Dijital Şehri'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsung tesislerini gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsung Dijital Şehri'ni ziyaret etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Güney Kore , Samsung , Cumhurbaşkanı
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