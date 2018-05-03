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Flörtbook!

Sosyal paylaşım sitesi , ağ özelliklerine lık uygulaması ekleyecek. Bu yenilikte sadece isimler görünecek. Yakınlarınız eş arayışınızı göremeyecek. Mesajlarınız ise ayrı bir eklentiye düşecek

Flörtbook!
Facebook Ürün Geliştirme Bölümü Başkanı Chris Cox, ilginç bir açıklama yaptı. Şirketin uygulama geliştiriciler için düzenlediği "f8 Konferansı"nda, siteye kullanıcıların ağ üzerinden duygusal birliktelik kurabilecekleri kişilerle tanışmalarına olanak sağlayacak uygulama ekleneceğini söyledi. Kullanıcıların isteğe bağlı kaydolacağı yeni ağ özelliği kişinin normal hesabından farklı bir profil üzerinden çalışacak. Kullanıcının yalnızca ilk adıyla listeleneceği bu profil ve ona bağlı zaman akışı, kişinin normal profildeki bağlantıları ve "arkadaşları" tarafından görüntülenemeyecek. Ayrıca Facebook'un normal doğrudan mesaj uygulaması Facebook Massenger'dan farklı, kendine ait bir mesajlaşma uygulamasını kullanması öngörülüyor.

TİNDER HİSSELERİ YERLE BİR
Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, uygulamanın "kısa süreli birliktelikler için değil, uzun vadeli anlamlı ilişkiler kurulmasına olanak sağlamak için" tasarlandığını ifade etti. Zuckerberg'in sözleri, Facebook'un yeni özelliğinin gibi lık uygulamalarından farklı olacağı değerlendirmelerine yol açtı. Açıklamanın ardından Tinder'ın sahibi olan Match.com şirketinin hisselerinin düştüğü görüldü.


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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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