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  1. Tunahan için buluştular!

'de !

'de 4.6 büyüklüğünde oldu. Deprem Muğla, Antalya'nın ve Mersin'in ilçelerinden de hissedildi.

Akdenizde deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, 'de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem yerin 76 km derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin derinliğini 48 km olarak duyurdu.

Deprem Muğla, Antalya'nın ve Mersin'in ilçelerinden de hissedildi.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 00:40
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