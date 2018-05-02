Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem yerin 76 km derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin derinliğini 48 km olarak duyurdu.

Deprem Muğla, Antalya'nın ve Mersin'in ilçelerinden de hissedildi.