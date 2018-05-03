;
Yol Durumu
  1. Bolu'da iki dakika arayla iki deprem
  2. 34 ilde FETÖ operasyonu

Cumhurbaşkanı 'de Ayla'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Korede

Cumhurbaşkanı , Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti.

Erdoğan, başkent Seul'de konakladığı otelde, Ayla filminin gerçek kahramanı Eunja ile bir araya geldi.

Etiketler: ,
  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 09:10
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar