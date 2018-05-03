;
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

'da iki dakika arayla iki

'da iki dakika arayla 3,8 ve 4 büyüklüklerinde iki meydana geldi.

Boluda iki dakika arayla iki deprem

Başbakanlık Afet ve Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.30'da merkez üssü olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Bu den iki dakika sonra merkez üssü yine Bolu olarak tespit edilen 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu.

İlk depremin yerin 8 kilometre, ikincisinin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Etiketler: , , ,
  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 09:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar