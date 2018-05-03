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Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul'de o firmaları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seul'de Hanwha, Daelim ve firması yöneticilerini ayrı ayrı kabul etti

Erdoğan ekonominin devlerini kabul etti
Erdoğan, Seul'de Hanwha, Daelim ve firması yöneticilerini ayrı ayrı kabul etti

HANWHA, DAELİM VE GS FİRMALARININ YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı , Hanwha, Daelim ve GS firması yöneticilerini ayrı ayrı kabul etti. Resmi ziyaret için geldiği Seul'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde, Hanwha, Daelim ve GS firması yöneticileri ile bir araya geldi. Ayrı ayrı gerçekleştirilen kabullerde, Ekonomi Bakanı de hazır bulundu.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 10:39
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