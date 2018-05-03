Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul'de o firmaları kabul etti

Erdoğan, Seul'de Hanwha, Daelim ve GS firması yöneticilerini ayrı ayrı kabul etti
HANWHA, DAELİM VE GS FİRMALARININ YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanwha, Daelim ve GS firması yöneticilerini ayrı ayrı kabul etti. Resmi ziyaret için geldiği Seul'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde, Hanwha, Daelim ve GS firması yöneticileri ile bir araya geldi. Ayrı ayrı gerçekleştirilen kabullerde, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de hazır bulundu.
HANWHA, DAELİM VE GS FİRMALARININ YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanwha, Daelim ve GS firması yöneticilerini ayrı ayrı kabul etti. Resmi ziyaret için geldiği Seul'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde, Hanwha, Daelim ve GS firması yöneticileri ile bir araya geldi. Ayrı ayrı gerçekleştirilen kabullerde, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de hazır bulundu.
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