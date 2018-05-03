MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündemi değerlendiren MHP Lideri, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi Cumhurbaşkanlığı adayları için toplanan imzalara dikkat çekti.

FETÖ'nün siyasi hareketinin olduğu yerde, seçmeninin de olacağını vurgulayan Devlet Bahçeli; bu seçmenlerin Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hangi adayın etrafında toplandığının belirlenmesini istedi.

KAFAMI MEŞGUL EDEN BİR KONU VAR...

Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na çağrıda bulunan MHP Lideri, "Dün akşamdan bu yana kafamı meşgul eden bir konu var. 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Siyasi ayak üzerinde kesin bir sonuçtan bahsedilemez duruma geldi. Demek ki FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. 4 Cumhurbaşkanı adayı 100 bin ile müracaatı öngördü. Bu 100 bin aday talebinde bulunan 4 kişiden bir tanesi CHP'nin 15 milletvekili kaydırmasıyla destek buldu. 100 bin seçmene ihtiyaç kaldı mı? Kalmaması gerekirdi. Şahsiyet 100 bin seçmenle adaylığını koyacağında ısrar etti.

"AKLA GELEN SORU ŞUDUR..."

O zaman akla gelen soru şudur bu her aday için geçerlidir; FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi ve uygulamaya konuldu. Çok sayıda silahlı kuvvet emniyet mensubu ve önemli bir görevden alma oldu. Bunların aileleri vardır çevreleri vardır. Merak ettiğim konu şudur; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı FETÖ'nün seçmen ayağı üzerindeki etkisini bugüne kadar takip etmiş midir?

FETÖ HANGİ ADAYIN ETRAFINDA TOPLANDI

Etmezse 100 bin kişinin içerisinde bu hangi aday etrafında toplanabilir burası kafamı biraz meşgul ediyor. Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir.

NE KADAR BYLOCK'ÇU VAR, NE KADAR UZAKLAŞTIRILAN VAR...

Burası önemlidir. Ne kadar ByLock'çu var, ne kadar görevden alınmış olan var, ne kadar uzaklaştırılmış olan var, bunların ne kadar yakını var. Bunların hepsi hangi aday etrafında düğümlenip 100 bini tamamlayacaksa o zaman Türkiye açısından önemli bir sonuç elde edilmiş olabilir."" şeklinde konuştu.