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Papazlar kaçtı ’den

’de misyonerlik faaliyeti yapan Kilisesi’nin tüm kadrosu Türkiye’yi terk ettiğini açıkladı. Kilisenin sözcüsü “Türkiye’yi çok seviyorduk ama ’ın başına gelenler bizim de başımıza gelebilirdi” diyerek kaçışın nedenini anlattı

Papazlar kaçtı Türkiye’den
ABD'li rahip , ailesiyle İzmir'e yerleşti. Burada Diriliş Kilisesi pastörü olarak çapında misyonerlik faaliyetleri yürüttü. Özellikle Doğu ve illerinde etkin oldu. Ancak 15 Temmuz sonrası Brunson'un ile çok sıkı bağlantıları ortaya çıktı. Üstelik bir diğer terör örgütü ile de yakın temasları vardı. Tutuklanan Brunson yargılanmaya devam ederken, dün ise ikinci bir kilise vakası daha patlak verdi.

FETÖ'YE KARŞI...
Yıllardır Türkiye'de faaliyet gösterdiği belirtilen , Jesus Christ Kilisesi'nin üyeleri toplu olarak Türkiye'yi terk ettiklerini açıkladı. Misyonerlik faaliyeti gösteren kişiler hep beraber Berlin'e gitti. Kilise sözcüsü Tim Hess "Türkiye'de çok mutluyduk. İnsanlar bizi sevdi. Biz de onları sevdik ama son dönemde yaşanan olaylar bizim için tehdit oluşturuyordu" dedi. Kilisenin avukatlığını yapan ise "Türkiye, Pensilvanya'daki imamı istediği için vatandaşlarını tutukluyor. LSD Kilisesi üyeleri de tıpkı rahip Brunson gibi tutuklanıp siyasi bir pazarlık unsuru yapılabilirdi. Bunun için ülkeyi terk etmeleri gerektiğini düşündük" diye konuştu.




BRUNSON TEHDİDİ
ABD'DE üç senatör, rahip Andrew Brunson'ın tutukluluk durumu devam ettiği için Türkiye hakkında kirli bir kampanyaya imza attı. Brunson davasını yerinde izleyen Thom Tillis ile beraber James Lankford ve Jeanne Shaheen isimli senatörler, Türk hükümetinin ABD vatandaşlarını gerekçe göstermeden tutukladığı yalanını söyleyerek "Türkiye'ye F-35 uçakları satışı durdurulsun" kampanyası başlattı. Tillis "Türkiye kasıtlı olarak ABD vatandaşlarını tutukluyor. Bunu görmezden gelemeyiz" dedi.



(TIM HESS)



(CECE HEIL)
Kilise üyelerinin Türkiye'yi terk etmelerini, ABD'li avukat Cece Heil önerdi.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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