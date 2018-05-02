Papazlar kaçtı Türkiye’den

ABD'li rahip Andrew Brunson, ailesiyle İzmir'e yerleşti. Burada Diriliş Kilisesi pastörü olarak Türkiye çapında misyonerlik faaliyetleri yürüttü. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde etkin oldu. Ancak 15 Temmuz sonrası Brunson'un FETÖ ile çok sıkı bağlantıları ortaya çıktı. Üstelik bir diğer terör örgütü PKK ile de yakın temasları vardı. Tutuklanan Brunson yargılanmaya devam ederken, dün ise ikinci bir kilise vakası daha patlak verdi.
FETÖ'YE KARŞI...
Yıllardır Türkiye'de faaliyet gösterdiği belirtilen Latter-day Saints, Jesus Christ Kilisesi'nin üyeleri toplu olarak Türkiye'yi terk ettiklerini açıkladı. Misyonerlik faaliyeti gösteren kişiler hep beraber Berlin'e gitti. Kilise sözcüsü Tim Hess "Türkiye'de çok mutluyduk. İnsanlar bizi sevdi. Biz de onları sevdik ama son dönemde yaşanan olaylar bizim için tehdit oluşturuyordu" dedi. Kilisenin avukatlığını yapan Cece Heil ise "Türkiye, Pensilvanya'daki imamı istediği için ABD vatandaşlarını tutukluyor. LSD Kilisesi üyeleri de tıpkı rahip Brunson gibi tutuklanıp siyasi bir pazarlık unsuru yapılabilirdi. Bunun için ülkeyi terk etmeleri gerektiğini düşündük" diye konuştu.
BRUNSON TEHDİDİ
ABD'DE üç senatör, rahip Andrew Brunson'ın tutukluluk durumu devam ettiği için Türkiye hakkında kirli bir kampanyaya imza attı. Brunson davasını yerinde izleyen Thom Tillis ile beraber James Lankford ve Jeanne Shaheen isimli senatörler, Türk hükümetinin ABD vatandaşlarını gerekçe göstermeden tutukladığı yalanını söyleyerek "Türkiye'ye F-35 uçakları satışı durdurulsun" kampanyası başlattı. Tillis "Türkiye kasıtlı olarak ABD vatandaşlarını tutukluyor. Bunu görmezden gelemeyiz" dedi.
(TIM HESS)
(CECE HEIL)
Kilise üyelerinin Türkiye'yi terk etmelerini, ABD'li avukat Cece Heil önerdi.
FETÖ'YE KARŞI...
Yıllardır Türkiye'de faaliyet gösterdiği belirtilen Latter-day Saints, Jesus Christ Kilisesi'nin üyeleri toplu olarak Türkiye'yi terk ettiklerini açıkladı. Misyonerlik faaliyeti gösteren kişiler hep beraber Berlin'e gitti. Kilise sözcüsü Tim Hess "Türkiye'de çok mutluyduk. İnsanlar bizi sevdi. Biz de onları sevdik ama son dönemde yaşanan olaylar bizim için tehdit oluşturuyordu" dedi. Kilisenin avukatlığını yapan Cece Heil ise "Türkiye, Pensilvanya'daki imamı istediği için ABD vatandaşlarını tutukluyor. LSD Kilisesi üyeleri de tıpkı rahip Brunson gibi tutuklanıp siyasi bir pazarlık unsuru yapılabilirdi. Bunun için ülkeyi terk etmeleri gerektiğini düşündük" diye konuştu.
BRUNSON TEHDİDİ
ABD'DE üç senatör, rahip Andrew Brunson'ın tutukluluk durumu devam ettiği için Türkiye hakkında kirli bir kampanyaya imza attı. Brunson davasını yerinde izleyen Thom Tillis ile beraber James Lankford ve Jeanne Shaheen isimli senatörler, Türk hükümetinin ABD vatandaşlarını gerekçe göstermeden tutukladığı yalanını söyleyerek "Türkiye'ye F-35 uçakları satışı durdurulsun" kampanyası başlattı. Tillis "Türkiye kasıtlı olarak ABD vatandaşlarını tutukluyor. Bunu görmezden gelemeyiz" dedi.
(TIM HESS)
(CECE HEIL)
Kilise üyelerinin Türkiye'yi terk etmelerini, ABD'li avukat Cece Heil önerdi.
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