Genellikle yurtdışından duymaya alışık olduğumuz olay bu kez Konya'da yaşandı. Bir lisede İngilizce öğretmeni olan D.D., kendisi gibi meslektaşı olan kocası ile boşanma aşamasındaydı. İddiaya göre bu sırada erkek öğrencisiyle yakınlaşmaya başladı. D.D., müstehcen yazışmalar yaptığı öğrencisine ayrıca çıplak fotoğraflarını da attı. Durumu fark eden koca, önce öğrenciyi uyardı. Eşi D.D. hakkında da mahkemeye başvuru yaptı. Aile mahkemesine başvuran koca, boşanma davaları sürdüğü sırada eşinin kendi kişisel haklarına saygısızlık yaptığını, edep dışı davranışta bulunduğunu, sadakat yükümlülüğünü yerine getirmediğini anlattı. Hem boşanmak istedi hem de 200 bin TL tazminat talep etti. D.D. ise mahkemede eşinin kendisiyle ilgilenmemesi ve şiddet uygulamasından dolayı bunları gerçekleştirdiğini vurguladı. Bunun yanı sıra D.D. de eşine karşı boşanma davası açtı ve tazminat talep etti. Aile mahkemesi, çiftin boşanmasına karar verdi. Ancak D.D.'nin açtığı davaları reddetti. Mahkeme, D.D.'nin, öğretmen eşine 20 bin TL tazminat ödemesine de karar verdi.
Öğretmene bak!
İngilizce öğretmeni olan D.D., kocasından ayrılmak üzereyken erkek öğrencisi ile yakınlaştı. Ona çıplak fotoğraflar attı. Durumu fark eden koca, eşine dava açtı. Hem karısından boşandı. Hem de 20 bin TL tazminat kazandı
Etiketler: erkek öğrenci , Konya , İngilizce , İngilizce öğretmeni , aldatma
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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