Kırmızı temizlik

Siirt'in Eruh İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirildi. Siirt'te sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildi.
GÜLEN VE BAYIK DA VAR
Terörist Özonal ile birlikte iki AK 47 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait mermiler, iki el bombası ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Bu arada İçişleri Bakanlığı, aranan teröristleri 'Kırmızı', 'Mavi', 'Yeşil', 'Turuncu' ve 'Gri' olmak üzere 5 ayrı listede sıraladı. Teröristbaşı Gülen, Murat Karayılan ve Cemil Bayık, DHKP-C elebaşıları Musa Aşoğlu ve Zerrin Sarı gibi isimler kırmızı listeyle aranıyor. Kırmızı listedekiler teröristlerin başına konan ödül miktarı ise 4 milyon TL.
İŞBİRLİKÇİ YAKALANDI
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen Fırat G. yakalandı. Zanlının, terör örgütü PKK ile ilgili olarak bir süre tutuklu kaldığı anlaşıldı. Fırat G. ile birlikte üzerinde yabancı bir ülkeye ait kimlik kartı bulunan eşi Berivan G. de (29) gözaltına alındı. Fırat G., tutuklanarak cezaevine konuldu. Fırat G.'nin, Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un şehit edilmesinde 'işbirlikçi' olarak adının geçtiği tespit edildi.
GÜLEN VE BAYIK DA VAR
Terörist Özonal ile birlikte iki AK 47 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait mermiler, iki el bombası ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Bu arada İçişleri Bakanlığı, aranan teröristleri 'Kırmızı', 'Mavi', 'Yeşil', 'Turuncu' ve 'Gri' olmak üzere 5 ayrı listede sıraladı. Teröristbaşı Gülen, Murat Karayılan ve Cemil Bayık, DHKP-C elebaşıları Musa Aşoğlu ve Zerrin Sarı gibi isimler kırmızı listeyle aranıyor. Kırmızı listedekiler teröristlerin başına konan ödül miktarı ise 4 milyon TL.
İŞBİRLİKÇİ YAKALANDI
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen Fırat G. yakalandı. Zanlının, terör örgütü PKK ile ilgili olarak bir süre tutuklu kaldığı anlaşıldı. Fırat G. ile birlikte üzerinde yabancı bir ülkeye ait kimlik kartı bulunan eşi Berivan G. de (29) gözaltına alındı. Fırat G., tutuklanarak cezaevine konuldu. Fırat G.'nin, Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un şehit edilmesinde 'işbirlikçi' olarak adının geçtiği tespit edildi.
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