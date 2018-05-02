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Kırmızı temizlik

Kırmızı temizlik
Siirt'in Eruh İlçesi'nde terör örgütü 'ya büyük darbe indirildi. Siirt'te sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildi.

GÜLEN VE BAYIK DA VAR
Terörist Özonal ile birlikte iki AK 47 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait mermiler, iki el bombası ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Bu arada İçişleri Bakanlığı, aranan teröristleri 'Kırmızı', 'Mavi', 'Yeşil', 'Turuncu' ve 'Gri' olmak üzere 5 ayrı listede sıraladı. Teröristbaşı Gülen, ve , DHKP-C elebaşıları ve gibi isimler kırmızı listeyle aranıyor. Kırmızı listedekiler teröristlerin başına konan ödül miktarı ise 4 milyon TL.

İŞBİRLİKÇİ YAKALANDI
'de yasa dışı yollardan 'a kaçmak isteyen Fırat G. yakalandı. Zanlının, terör örgütü PKK ile ilgili olarak bir süre tutuklu kaldığı anlaşıldı. Fırat G. ile birlikte üzerinde yabancı bir ülkeye ait kimlik kartı bulunan eşi Berivan G. de (29) gözaltına alındı. Fırat G., tutuklanarak cezaevine konuldu. Fırat G.'nin, Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un şehit edilmesinde 'işbirlikçi' olarak adının geçtiği tespit edildi.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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