Hostes izdihamı

Katar Havayolları, İstanbul Florya'da bir otelde, Türk kabin ekibi alımı için mülakat sınavı yaptı. 7 bin 500 liralık maaşı duyan adaylar, gün boyu otele akın etti. İstanbul dışından da başvuru için çok sayıda gelen oldu. Yoğun başvurulardan dolayı otelin bir salonu mülakata girecek olanlara ayrıldı. Salonda bekleyenler, görevliler tarafından sırayla gruplar halinde mülakat sırasına alındı. Türkiye'de havayolu şirketlerinde uçan kabin görevlilerinden de bu başvuruya ilgi gösterenler oldu.
ŞARTLAR NELER
Adaylarda, en az 21 yaş, lise mezunu ve akıcı İngilizce yazıp konuşma şartı arandı. Kabul edilenlerin 6 aylık deneme süresi sonunda Katar Havayolları'nda vergisiz (1500 euro) 7 bin 500 TL'yi geçen maaşlarla çalışma şansı yakalayacağı öğrenildi. Uçuş saati arttıkça personelin maaşının da yükseleceği açıklandı. Geniş gövdeli uçaklarda görev aldıklarında maaş 15 bin lirayı geçecek. Başvurusu kabul edilenlere, Doha'da ortak kullanımlı eşyalı daire de tahsis edecek.
ŞARTLAR NELER
Adaylarda, en az 21 yaş, lise mezunu ve akıcı İngilizce yazıp konuşma şartı arandı. Kabul edilenlerin 6 aylık deneme süresi sonunda Katar Havayolları'nda vergisiz (1500 euro) 7 bin 500 TL'yi geçen maaşlarla çalışma şansı yakalayacağı öğrenildi. Uçuş saati arttıkça personelin maaşının da yükseleceği açıklandı. Geniş gövdeli uçaklarda görev aldıklarında maaş 15 bin lirayı geçecek. Başvurusu kabul edilenlere, Doha'da ortak kullanımlı eşyalı daire de tahsis edecek.
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