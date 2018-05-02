Terör örgütü ile uzantılarının kanlı planı amacına ulaşmadı. Doğu ve Güneydoğu'daki hendek, barikat tuzakları tek tek dağıtıldı. Bölgede huzur sağlandı. Diyarbakır'da huzura kavuşan Sur İlçesi'ndeki tarihi mekanlar da hayatlarını birleştirecek çiftlerin mutlu anlarına tanıklık etmeye başladı. Daha önce silah ve patlama seslerinin yükseldiği Sur'da şimdi çekim vardı. Sur'daki tarihi ve kültürel miras, düğün ve nişan fotoğrafları için doğal stüdyo oldu. Gelin ve damatlar, stüdyo yerine UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları, İçkale Müze Kompleksi'ni, Gazi Köşkü'nü ve Ongözlü Köprü'yü tercih etti. İstanbul'dan Diyarbakır'daki tarihi mekanlarda fotoğraf çekimi için geldiklerini belirten damat Mehmet Demirtaş, çok huzurlu ve güzel buldukları kentte bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Halayına cevap
Diyarbakır Sur’daki terör odakları temizlendi. Bölge huzura erdi. Bir zamanlar silah ve patlama seslerinin yükseldiği kent, artık düğün ve nişan fotoğrafçılarının doğal stüdyosu haline geldi
Etiketler: Diyarbakır , İstanbul , Sur , terörden arınan bölgeler , huzur
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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