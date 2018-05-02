Altın kız Sümeyye

Türk sporcular, Brezilya'da düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde 26 madalya kazandı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türk sporcular, 8 altın, 9 gümüş ve 9 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Şampiyonanın yıldızı ise 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz alan Sümeyye Boyacı oldu. 15 yaşındaki Boyacı, 2 kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde dünyaya geldi. Özel bir okulda ilkokul eğitimini alarak ayakları ile yazı yazmayı ve resim yapmayı öğrendi. Sümeyye 6 yaşındayken, merkezi Rusya'da bulunan Spikvakov Vakfı'nın önerisiyle Türkçe'ye çevrilen Rus masalların resimlerini ayaklarıyla çizdi. 10 yaşındayken yaptığı resimler ise yurtdışında bile satılmaya başlamıştı. Akvaryumdaki balıkları izlerken balıkların da kolu olmamasından etkilenerek yüzmeye karar verdi. 2008 yılında yüzmeye başlayan Boyacı, o günden bugüne birçok madalya aldı. Sümeyye, "Hiçbir zaman pes etmedim. Engelleri tek tek aştım" şeklinde konuştu.
Sümeyye henüz 6 yaşındayken ayaklarını eli gibi kullanmaya başladı. İnanılmaz resimler yaptı. Sümeyye'nin çizdiği resimler arasında Türkçe'ye çevrilen Rus kitaplarının kapakları da vardı.
Sümeyye henüz 6 yaşındayken ayaklarını eli gibi kullanmaya başladı. İnanılmaz resimler yaptı. Sümeyye'nin çizdiği resimler arasında Türkçe'ye çevrilen Rus kitaplarının kapakları da vardı.
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