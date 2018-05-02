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1 Mayıs coşkusu

Türkiye’nin dört bir yanında 1 ve coşkuyla kutlandı. Başta olmak üzere , Ankara, Antalya’daki kutlamalar görülmeye değerdi

1 Mayıs coşkusu
: 1 ve 'nde, 'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı.
Ankara: 1 Mayıs kutlamalarında bazı gruplar polisin kurduğu arama noktalarında uyarıları dikkate almayarak gerginlik çıkarttı. Ancak genelde büyük coşku vardı.
Bolu: Binlerce işçi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bir arada kutlarken, inşaat ve temizlik işçileri çalışmaya devam etti. Bolu Belediyesi'ne bağlı temizlik firmasına bağlı taşeron işçi Nevzat Güler, "Herkesin 1 Mayıs'ı kutlu olsun" dedi.
Van: Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, "Tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten tebrik eder ve en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.
Manisa: Manisa'nın Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm bağlarında çalışan tarım işçilerini ziyaret ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı, karanfil dağıttı.



: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 'nda toplanan vatandaşlar ellerindeki pankartlarla etkinliğin yapılacağı 'na yürüdü.
Eskişehir: TÜRK-İŞ'e bağlı işçi sendikalar ve çeşitli STK'lar vatandaşlarla kutlama yaptı.
Tokat: Niksar ilçesinde 1 dolayısıyla belediye başkanı tarafından belediye işçilerine kahvaltı düzenlendi.
Zonguldak: 1 Mayıs İşçi Bayramı Çaycuma'da halaylar çekilerek kutlandı.
Edremit: Baraj caddesinden, Azerbaycan Bulvarı üzerinden, Şehit Hamdi Bey Meydanına yürüyen kutlama korteji 1 Mayıs'ı kutladı.
Antalya: Antalya Perge Antik Kentinde çalışan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tarihi kulede pasta keserek kutlama yaptı.
Adana : 1 Mayıs kentte coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda Çorum Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi büyük ilgi gördü.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Hak-İş ve Sağlık Hizmetleri Sendikası Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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