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Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Her yerde aranıyor...

Türkiye'de bulunmayan ve dünyada da nesli tükenmekte olan siyah kuğunun Bodrum'da görülmesi AKUT'u harekete geçirdi. Özel bir koleje ait olduğu iddia edilen kuğuyu bulmak için çalışma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde Bitez sahilinde oturan vatandaşlar tarafından görülen siyah renkli kuğu yetkilileri heyecanlandırdı. Dün gece saatlerinden beri aranan kuğu halen bulunamadı. AKUT ekipleri bugün öğlenden sonra tekrar Bitez sahiline gelerek arama yaptı. Hem karadan hem de denizden aranan kuğunun izine rastlanamadı. 7 kişilik ekibi ile sahili didik didik aramaya devan eden AKUT ekibi denizde teknelerin, iskelelerin etrafını ararken karada ise tüm park ve bahçelerde arama yaptı. Ekipler drone da kullanarak tüm sahili şeridini havadan taradı.

  • 01 Mayıs 2018, Salı 07:19
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