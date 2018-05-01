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'da korkutan

'nın ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde kaydedildi.

Bodrumda korkutan deprem

'nde 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.03'te 'nın ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 08:09
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