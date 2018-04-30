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Millete müjde terör sevici Portakal'ı rahatsız etti

'nin her seçim zaferi sonunda yüzü renk değiştiren, Amerikan beslemesi kanalın yüzü yine bir skandala imza attı. Hükümetin emeklisinden öğrencisine kadar her kesime verdiği müjdeler Portakal'ı rahatsız etti

Millete müjde terör sevici Portakalı rahatsız etti

Türkiye düşmanlığı ile bilinen ve özellikle 'cülerin cirit attığı kanallardan biri olan 'nin, adı "terör sevici"ye çıkmış ana haber sunucusu yine bir skandala imza attı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı sosyal paket ayda 80-90 bin lira maaş alan 'tatlı su solcusu' ı çok rahatsız etti. 'nin 2002'den beri uyguladığı sosyal devlet anlayışını görmezden gelen Portakal, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjdeyi seçim yatırımı olarak değerlendirdi. Portakal'ın bu tweeti büyük tepki gördü

İŞTE O SKANDAL TWEET;

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 23:25
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