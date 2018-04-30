Millete müjde terör sevici Portakal'ı rahatsız etti

Türkiye düşmanlığı ile bilinen ve özellikle FETÖ'cülerin cirit attığı kanallardan biri olan Fox Tv'nin, adı "terör sevici"ye çıkmış ana haber sunucusu yine bir skandala imza attı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı sosyal paket ayda 80-90 bin lira maaş alan 'tatlı su solcusu' Fatih Portakalı çok rahatsız etti. AK Parti'nin 2002'den beri uyguladığı sosyal devlet anlayışını görmezden gelen Portakal, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjdeyi seçim yatırımı olarak değerlendirdi. Portakal'ın bu tweeti büyük tepki gördü

İŞTE O SKANDAL TWEET;