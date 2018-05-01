Evde araba çarptı

İstanbul Kadıköy'de Güven C.'nin kullandığı araç, dün sokağa girerken refüjde bulunan betona takıldı. Sürücü yardım istemek için dışarıya çıktı. Güven C. ve vatandaşlar kaldırıma çıkan otomobili kurtarmak için itmeye başladı. Araç kaldırımdan kurtulunca geri geri gitmeye başladı. Kontrolden çıkıp Cengiz ve Aysel Boztepe çiftinin oturduğu dairenin camından içeri girdi. Kahvaltı yapan karıkoca hafif şekilde yaralandı. Facianın eşiğinden dönülürken vatandaşlar olayın ardından şok yaşadı. Cengiz ve Aysel Boztepe, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.





Furkan KARA