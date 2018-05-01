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Aşk olsun!

Kayserili Hulusi, gönlünü ağa kızı ’ya kaptırdı. Ancak sevdiğine kavuşamadı. Başkasıyla evlense de mutluluğu bulamadı! Kaderin yıllar sonra bir araya getirdiği ikilinin aşk hikayesi, belgesele ve üniversite tezine bile konu olmayı başardı...

Aşk olsun!
Onlar modern çağın Mecnun ile Leyla'sıydı... Kayserili Hulusi ile Suna'nın aşkı, milyonlara ulaştı. Dillere destan bu aşk hikayesi 43 yıl önce başladı. Pınarbaşı İlçesi'ne bağlı Küçük Karamanlı köyünde yaşayan ve , birbirlerine ilk gördükleri anda bağlandı. Durumu öğrenen köy ağası, kızının Hulusi ile görüşmesini yasakladı. Ancak aşk, engel tanımadı... Hulusi, sevdiğini görebilmek için evden eve tünel kazmaya başladı. Bir süre sonra planı suya düşünce intihara kalkıştı! Askerdeyken sevdiğinin hasretinden verem bile olan Hulusi, asıl şoku köyüne döndüğünde yaşadı. Sunası, 'daki akrabalarının yanına yollanmıştı. Bağrına taş basan Hulusi, başkasıyla evlense de mutluluğu bulamadı. Adana'ya gidip sokak sokak sevdiği kızı aradı.


43 yıl önce birbirlerine aşık olan Hulusi ve Suna, "Sevgimiz ilk günkü gibi taze" dedi.

YILLAR SONRA KAVUŞTULAR
Aşkın diğer kahramanı Suna ise kimse ile evlenmeye yanaşmadı. Yıllar birbirini kovaladı. İki aşık, en sonunda köylerinde karşılaştı. Ağa'nın da inadından vazgeçmesiyle ikili dillere destan bir düğünle evlenip bekledikleri mutluluğa adım attı. 43 yıllık evliliklerine 4 de çocuk sığdıran Hulusi ile Suna'nın aşkı ne bir dizi, ne bir film ne de bir romandı... Ömürlerine koskocaman bir aşk sığdıran bu ikilinin hikayesi, araştırmacıların da dikkatinden kaçmadı. Aşkları bir dizi projesi değildi belki ama bir tez konusu olmayı başardı. Sonrasında ise , Topuz çiftinin hikayesini belgesel yaptı. 69 yaşındaki Hulusi Topuz, "Çok mücadele ettik. Sonunda kavuştuk. 4 çocuğumuz var, mutluyuz" diyerek herkesi duygulandırdı.


ALİ ALTUNDAŞ
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