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'le uğurlandı!

’in Türk Bayrağı’yla kaplanan tabutunun başına, hayata geçirilmesinde büyük emekleri geçtiği ilk (Milli Gemi) Heybeliada Korveti’nin maketi konuldu.

Özden Örnek MİLGEMle uğurlandı!
Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral için 'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi.


Özden Örnek'in tabutunun başına büyük bir resmi aldığı madalya ve nişanların yanı sıra, projesinde büyük emeği geçtiği için Projesi'nin ilk gemisi TCG Heybeliada Korveti'nin bir maketi de konuldu.


Törene; Örnek'in eşi Sevil ve oğlu 'in de arasında bulunduğu aile fertlerinin yanı sıra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Sahil Güvenlik Komutan vekili Tuğamiral Bülent Tuncay, muvazzaf ve emekli askerler katıldı. Tören basına kapalı gerçekleştirildi.

Özden Örnek'in naaşı Levent Afet Yolal Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından 'nda toprağa verilecek.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 17:41
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