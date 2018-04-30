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Boydak kardeşler hakkında istenen cezalar belli oldu

Boydak ailesinin holdingdeki hisselerinin müsadere edilmesi talep edildi.

Boydaklar hakkında istenen cezalar belli oldu
Fetullahçı ve Yapılanması soruşturması kapsamında tutuklanan eski CEO'su 'ın 'Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği'nden cezalandırılmasını isteyen savcı, dahil aileden 7 kişi için ise 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan toplamda 105 yıl hapis cezası talep etti.

'de yapılan Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında Memduh Boydak, Hacı Boydak, , , , , Şükrü Boydak ve ailenin damadı hakkında mütalaasını verdi.

Cumhuriyet Savcısı Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği' suçundan 15 yıl ile 25 yıl arasında hapis cezası talep ederken, Hacı Boydak, Mustafa Boydak, İlyas Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, Şükrü Boydak ve Murat Bozdağ hakkında ise 'Silahlı TErör Örgütüne Üye Olmak' 6 yıl ile 15 yıl arasında hapis cezası verilmesini istedi.
Cumhuriyet Savcısı ayrıca, zanlıların Boydak Holding ve bağlı şirketlerdeki hisselerinin de müsadere edilmesini talep etti.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 17:42
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