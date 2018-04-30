Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Adana'nın kuzey ve doğu çevreleri, Antalya ve Burdur'un batısı, Manisa, Denizli, Balıkesir'in güneydoğusu ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri,Şırnak, Bitlis ve Muş çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz kıyı kesimleri ile Marmara'nın kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.
Meteoroloji'den kritik uyarı! 81 ilde aynı anda... 30 Nisan 2018 hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminleri açıkladı. Bu tahminlere göre 6 Mayıs Pazar günü 81 ilde aynı anda sağanak yağış bekleniyor. Peki ama bugün hava nasıl olacak? Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl? İstanbul'da bugün hava kaç derece? Ankara'da bugün hava nasıl? Ankara'da bugün hava kaç derece? İzmir'de bugün hava nasıl? İzmir'de bugün hava kaç derece? İşte 30 Nisan 2018 Türkiye geneli hava durumu...
Etiketler: Hava durumu , Meteoroloji
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